Нико Росберг посетил Маранелло

На днях чемпион мира 2016 года Нико Росберг посетил с частным визитом базу Ferrari в Маранелло и протестировал несколько машин итальянской компании. В небольшом видео он рассказал о впечатлениях…

Нико Росберг: «Добро пожаловать в одно из легендарных мест – на базу Ferrari, в центр мировой автомобильной индустрии. Прежде чем сесть за руль одной из машин, я отправлюсь в музей Ferrari. Как вы знаете, я увлекаюсь старыми автомобилями, и меня ждёт нечто удивительное.

По крайней мере, начало отличное – Ferrari 250 LM 1963 года! Таких машин осталось всего 30 штук. Если не ошибаюсь, каждая из них стоит баснословных денег – 30 миллионов долларов. Мне нравится её расцветка – есть в ней что-то особенное…

За моей спиной – кубок Mille Miglia. Один из моих планов – выиграть гонку Mille Miglia. Это было бы здорово! Здесь есть и другие памятные вещи.

Теперь мы переходим к гиперкарам. Только посмотрите на это – столько легендарных машин, одна лучше другой. Невероятно! А здесь кое-что особенное – Ferrari Enzo. Это один из первых современных гиперкаров по цене около двух миллионов долларов. А также легендарная La Ferrari, которую я считаю самой красивой машиной в мире. Я восхищаюсь её дизайном, сочетанием атмосферного двигателя с гибридными технологиями, мощностью двигателя V12… По-моему, это «Священный Грааль» современных гиперкаров.

А вот современная машина Формулы 1. Я вблизи рассмотрел все детали – удивительно, насколько сложной стала аэродинамика машины. А теперь мы пришли к тому, с чего всё начиналось – это одна из первых машин команды. Забавно, что на ней написано Alfa Romeo. Дело в том, что Ferrari начинала как Alfa Romeo – она покупала машины Alfa Romeo для участия в гонках, а затем добилась таких успехов, что решила строить собственные машины.

Теперь мы в зале истории титулов Ferrari. У меня мурашки бегают по спине, потому что я люблю историю Формулы 1, а здесь представлены все машины, выигравшие титул, все шлемы чемпионов мира, все кубки, начиная с 1950-х годов. Это нечто особенное».

Перекусив в ресторане Montana, куда заходили все бывшие и нынешние гонщики, и где Михаэль Шумахер обычно праздновал свои победы, Нико Росберг сел за руль одной из новых моделей – Ferrari F8 Tributo. Эта машина считается одним из самых быстрых суперкаров Ferrari с мотором V8 – он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды.

«Мы поедем на секретные горные дороги, где все тест-пилоты Ferrari испытывают машины и настраивают их управляемость, – продолжил Росберг. – Пожалуй, я никогда прежде не пилотировал обычную машину со столь хорошим сцеплением! Мне нравится механическое сцепление на низкой скорости. Невероятно!»

После небольшой экскурсии по заводу Ferrari чемпион мира 2016 года отправился на трассу Фьорано, чтобы опробовать Ferrari Monza SP1: «Я нахожусь на трассе Фьорано – её специально построили рядом с заводом, чтобы тестировать обычные машины и Формулу 1. С конвейера – сразу на трассу. Невероятно.

За моей спиной одноместная Monza SP1. Таких машин всего 499. На одной из них я прокачусь по трассе – будет весело.

Я проехал круг за 1:28. А вот Михаэлю Шумахеру это удалось за 58 секунд! Для меня большая честь протестировать эту машину. Обычно на ней катаются только владельцы, так что я первый посторонний, кому её доверили. Мне это приятно!

У неё классная управляемость и мощность! Я не знал, что когда выехал на трассу, парни отключили мне трекшн-контроль. Я сразу утопил педаль газа в пол, а машина вела себя очень нервно. Первым делом я переключил настройки на дождевую погоду и попытался понять, что происходит. Спустя пару поворотов я вернулся к гоночным настройкам. Если отключить трекшн-контроль, то вы остаётесь наедине с богом.

Надеюсь, вам понравился мой рассказ. Эта машина стоит 1,7 миллионов долларов, поэтому в поворотах всегда немного нервничаешь, но я старался её поберечь. Отличный день! Спасибо Ferrari! Увидимся в следующий раз».