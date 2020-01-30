Пьер Гасли прошёл подгонку сиденья

До предсезонных тестов остаётся ровно три недели, и хотя каждая минута на счету, у команд остаётся время повеселиться.

Накануне Пьер Гасли посетил базу Toro Rosso, чтобы пройти подгонку сиденья. Поскольку это долгий и трудоёмкий процесс, француз нашёл, чем себя развлечь – он набирал случайные телефонные номера, чтобы разыграть собеседников.

Пресс-служба команды сразу же пожаловалась на гонщика на официальной странице в Twitter, а болельщики подхватили тему, предлагая варианты шуток, так или иначе связанные с суровым спортивным консультантом Red Bull Хельмутом Марко.