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Четверг, 30 января, 2020
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Автоспорт

Пьер Гасли прошёл подгонку сиденья

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До предсезонных тестов остаётся ровно три недели, и хотя каждая минута на счету, у команд остаётся время повеселиться.

Накануне Пьер Гасли посетил базу Toro Rosso, чтобы пройти подгонку сиденья. Поскольку это долгий и трудоёмкий процесс, француз нашёл, чем себя развлечь – он набирал случайные телефонные номера, чтобы разыграть собеседников.

Пресс-служба команды сразу же пожаловалась на гонщика на официальной странице в Twitter, а болельщики подхватили тему, предлагая варианты шуток, так или иначе связанные с суровым спортивным консультантом Red Bull Хельмутом Марко.

Источник:www.f1news.ru
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