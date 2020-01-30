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Четверг, 30 января, 2020
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Автоспорт

Видео: В McLaren завели двигатель на MCL35

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Накануне в Mercedes отчитались о первом запуске двигателя на новой машине, сегодня пришла очередь McLaren. Пресс-служба британской команды опубликовала видео первого запуска двигателя Renault на MCL35 – новой машине 2020 года.

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Сегодня вместе с коллегами из Renault мы успешно впервые запустили двигатель на новой машине. Каждый год это становится важной вехой. В предстоящие недели команду ждёт много тяжёлой работы, но приятно видеть приверженность всех сотрудников. Работа идёт по плану – мы готовимся к презентации и первым тестам».

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Таким образом, мы уже услышали, как звучат новые моторы Mercedes и Renault. Теперь очередь за Ferrari и Honda. Ждём!

Источник:www.f1news.ru
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