Видео: В McLaren завели двигатель на MCL35

Накануне в Mercedes отчитались о первом запуске двигателя на новой машине, сегодня пришла очередь McLaren. Пресс-служба британской команды опубликовала видео первого запуска двигателя Renault на MCL35 – новой машине 2020 года.

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Сегодня вместе с коллегами из Renault мы успешно впервые запустили двигатель на новой машине. Каждый год это становится важной вехой. В предстоящие недели команду ждёт много тяжёлой работы, но приятно видеть приверженность всех сотрудников. Работа идёт по плану – мы готовимся к презентации и первым тестам».

Таким образом, мы уже услышали, как звучат новые моторы Mercedes и Renault. Теперь очередь за Ferrari и Honda. Ждём!