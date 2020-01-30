W Series: Очки к суперлицензии получат первые 8 гонщиц

С 2020 года гонщицы, отличившиеся в W Series, будут получать очки к суперлицензии FIA – мы писали о том, что обладательнице титула отныне причитается 15 очков.

Теперь в W Series подтвердили, что полностью система начисления очков выглядит так:

1 место: 15 очков

2 место: 12 очков

3 место: 10 очков

4 место: 7 очков

5 место: 5 очков

6 место: 3 очка

7 место: 2 очка

8 место: 1 очко

Кэтрин Бонд-Миур, руководитель W Series: «Мы рады, что в FIA приняли решение начиная с сезона 2020 года награждать очками для суперлицензии наиболее успешных участниц, тем самым придав значимость W Series как чемпионату, который готовит гонщиц к переходу в чемпионаты более высокого уровня.

Поскольку теперь эти очки будут получать первые 8 гонщиц, W Series становится ещё более важной ступенью в автоспортивной иерархии для молодых гонщиц, которые мечтают померяться силами с мужчинами, выступающими в Формуле 3 – по логике именно этот чемпионат представляется следующей стадией».

Дэвид Култхард, председатель экспертного совета W Series: «Лично я рад, что W Series получила дальнейшее признание FIA благодаря тому, что теперь там будут начисляться очки к суперлицензии, ведь любой гонщик мечтает пробиться в Формулу 1.

Вне зависимости от того, где в дальнейшем будут выступать участницы W Series, решение FIA подтверждает веру в то, что наш чемпионат очень важен для развития женских гоночных талантов, поскольку он даёт гонщицам возможность совершенствовать мастерство.

В преддверии второго сезона W Series я хотел бы поблагодарить президента FIA Жана Тодта за его видение и поддержку».