Герлен Шишери хочет проехать «Дакар» на электромобиле

В рамках недавнего ралли-рейда «Дакар» прошли испытания электрического внедорожника Odyssey 21, созданного специально для новой гоночной серии Extreme E – 5 января французский гонщик Герлен Шишери вывел эту машину на дистанцию пролога ралли-рейда, а 17 января на финальном этапе электрический внедорожник пилотировал Кен Блок.

Как рассказал Шишери, участник десяти «Дакаров», новинка произвела на него настолько сильное впечатление, что в 2021-м он хочет проехать всю дистанцию легендарного ралли-рейда на таком электромобиле, а также выставить свою команду в Extreme E. Окончательно планы ещё не сформированы – решение о выступлении в новой серии будет зависеть от финансирования, но уже весной начнутся тесты «дакаровской» машины.

Герлен Шишери: «План состоит в том, чтобы в следующем году проехать “Дакар” на электрической машине. Это очень серьёзный вызов, поскольку на дистанции ралли-рейда очень длинные спецучастки, так что необходимо поработать над запасом хода. Проехать весь маршрут “Дакара” не так уж сложно – для этого нужно просто двигаться медленно, но если ставить перед собой цель бороться в числе лидеров, то это совсем другая история.

Мы уже сейчас работаем над этим проектом. В конце февраля машина будет готова к первым испытаниям. Проведём два месяца тестов и уже после этого решим, готовы ли мы к участию в “Дакаре” в 2021-м. Нам нужно убедиться, что электрические технологии подходят для такого марафона».