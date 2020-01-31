Новое на сайте

еще
Пятница, 31 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортГерлен Шишери хочет проехать «Дакар» на электромобиле
Автоспорт

Герлен Шишери хочет проехать «Дакар» на электромобиле

AdminНет комментариев
Добавлено

В рамках недавнего ралли-рейда «Дакар» прошли испытания электрического внедорожника Odyssey 21, созданного специально для новой гоночной серии Extreme E – 5 января французский гонщик Герлен Шишери вывел эту машину на дистанцию пролога ралли-рейда, а 17 января на финальном этапе электрический внедорожник пилотировал Кен Блок.

Как рассказал Шишери, участник десяти «Дакаров», новинка произвела на него настолько сильное впечатление, что в 2021-м он хочет проехать всю дистанцию легендарного ралли-рейда на таком электромобиле, а также выставить свою команду в Extreme E. Окончательно планы ещё не сформированы – решение о выступлении в новой серии будет зависеть от финансирования, но уже весной начнутся тесты «дакаровской» машины.

Читайте также:  О’Вард может стать гонщиком McLaren в IndyCar

Герлен Шишери: «План состоит в том, чтобы в следующем году проехать “Дакар” на электрической машине. Это очень серьёзный вызов, поскольку на дистанции ралли-рейда очень длинные спецучастки, так что необходимо поработать над запасом хода. Проехать весь маршрут “Дакара” не так уж сложно – для этого нужно просто двигаться медленно, но если ставить перед собой цель бороться в числе лидеров, то это совсем другая история.

Читайте также:  Льюис Хэмилтон хочет стать лучшим гонщиком всех времен

Мы уже сейчас работаем над этим проектом. В конце февраля машина будет готова к первым испытаниям. Проведём два месяца тестов и уже после этого решим, готовы ли мы к участию в “Дакаре” в 2021-м. Нам нужно убедиться, что электрические технологии подходят для такого марафона».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Хельмут Марко о контракте Ферстаппена и моторах Honda

Гоночная династия Андретти понесла тяжёлую утрату

Ник де Вриз: Я ещё не достиг пика формы

Дженсон Баттон прокомментировал итоги Parker 425

Боттас потренировался на бывшей трассе в Аделаиде

Закрыть