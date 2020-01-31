Гоночная династия Андретти понесла тяжёлую утрату

Гоночная династия Андретти и весь американский автоспорт понесли тяжёлую утрату: в возрасте 56 лет от онкологического заболевания скончался Джон Андретти, племянник чемпиона мира 1978 года Марио Андретти. Об этом сообщила команда Andretti Autosport, которая принадлежит Майклу Андретти, двоюродному брату Джона.

За годы карьеры Джон Андретти добивался побед в разных категориях – CART, IndyCar, гонках на выносливость, которые проводила американская ассоциация IMSA, а также в NASCAR.

Соболезнование в связи с его преждевременным уходом из жизни выразили многие видные представители американского гоночного сообщества.

«Глубоко опечален известием о кончине Джона Андретти, – написал в социальных сетях Зак Браун, исполнительный директор McLaren и совладелец команды United Autosports. – Он был невероятно смелым человеком и гонщиком. Мои мысли сейчас со всей семьёй Андретти».