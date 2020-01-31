Хельмут Марко о контракте Ферстаппена и моторах Honda

В декабре Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull Racing до 2023 года, и, по словам спортивного консультанта компании Хельмута Марко, там нет условий, при которых договор может быть расторгнут досрочно.

Хельмут Марко: «Если говорить о гонщиках, Макс Ферстаппен играет ключевую роль в нашей команде. Та информация, которую мы до сих пор ему предоставляли, позволила ему с уверенностью заключить с нами долгосрочный контракт. В принципе, это жёсткий контракт – там нет ничего, что может быть истолковано двояко.

Наш договор с Honda действует до 2021 года включительно. Очевидно, что в Формуле 1 сложно добиться прогресса без хорошей силовой установки, поэтому нам нужен конкурентоспособный двигатель, чтобы Макс остался в Red Bull Racing».

Хельмут Марко также прокомментировал недавнее высказывание главного моториста Renault Реми Таффена о том, что двигатели Honda по-прежнему уступают Mercedes и Ferrari, но находятся на одном уровне с французскими моторами.

«Я не знаю, какой момент прошлого сезона он имел в виду, – заявил Хельмут Марко. – Но если говорить о конце сезона, я могу только критиковать французских мотористов. В конце 2019 года мы с моторами Honda выступали на уровне Mercedes, а на трассах, где важна мощность двигателя – в Мексике и Бразилии – даже опережали их.

Если сравнить число механических проблем у Renault, McLaren и Red Bull, то можно сделать вывод, что наш двигатель надёжнее Renault. Следовательно, нас не огорчил тот факт, что мы больше не используем французские моторы. Кроме того, посмотрите на ситуацию в Кубке конструкторов: Renault занимает только пятое место, и я не знаю, сколько очков они нам проиграли».