Ник де Вриз: Я ещё не достиг пика формы

После трёх этапов сезона Формулы E Ник де Вриз занимает 11-е место в личном зачёте, и его можно считать лучшим новичком чемпионата. Успехи прошлогоднего чемпиона Ф2, ныне выступающего за Mercedes в электрической серии, были бы ещё более убедительными, если бы сразу после финиша гонки в Сантьяго он не был оштрафован за то, что заводская команда штутгартского концерна допустила нарушение технического регламента.

От внимания стюардов чилийского этапа чемпионата не ускользнуло, что температура охлаждающей жидкости, добавленной перед стартом гонки в систему охлаждения батареи на машине де Вриза, была слишком низкой. Фактически Ник пересёк линию финиша третьим, но к результату было прибавлено 5 секунд, и в итоге он откатился на 5-ю позицию.

Стоит вспомнить, что буквально за неделю до дебюта в чемпионате по гонкам на электромобилях де Вриз ещё выступал в Формуле 2, и может показаться, что пересесть из классической гоночной машины за руль электромобиля ему удалось без всяких проблем, но это не так.

«Я люблю гонки, люблю это ощущение, когда ты сидишь в кокпите гоночной машины, – рассказал 24-летний голландец. – Но между машинами Ф2 и Формулы E огромная разница. Двигатель, уровень прижимной силы, резина, трассы – здесь всё совсем другое, поэтому адаптироваться было крайне сложно. Даже сами гонки и концепция чемпионата – всё это тоже отличается.

Я пока ещё не достиг пика формы. В этом чемпионате я новичок и продолжаю учиться. Мне нужно добиться улучшений во многих аспектах работы. Например, я должен более правильно выстраивать гонку – это одна из областей, в которых мне стоит прибавить. Формула E – интереснейший чемпионат, но она может и расстраивать».