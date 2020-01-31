В Red Bull Racing проведут обкатку машины в Сильверстоуне

12 февраля в Red Bull Racing опубликуют на сайте команды фотографии новой машины. Спортивный консультант компании Хельмут Марко заявил, что команда планирует в тот же день провести её первичную обкатку в Сильверстоуне.

Хельмут Марко: «После завершения стендовых испытаний новой машины 12 февраля мы проведём её обкатку в Сильверстоуне. Команда работает с опережением графика, и до сих пор всё шло хорошо. Здорово, что мы опережаем график – надеюсь, таким образом мы избежим неудачного начала сезона, как это было в предыдущие годы».