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Автоспорт

В Red Bull Racing проведут обкатку машины в Сильверстоуне

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12 февраля в Red Bull Racing опубликуют на сайте команды фотографии новой машины. Спортивный консультант компании Хельмут Марко заявил, что команда планирует в тот же день провести её первичную обкатку в Сильверстоуне.

Хельмут Марко: «После завершения стендовых испытаний новой машины 12 февраля мы проведём её обкатку в Сильверстоуне. Команда работает с опережением графика, и до сих пор всё шло хорошо. Здорово, что мы опережаем график – надеюсь, таким образом мы избежим неудачного начала сезона, как это было в предыдущие годы».

Источник:www.f1news.ru
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