Джейми Чэдвик: Пока я не готова к Формуле 1

Джейми Чэдвик заявила, что не торопится в Формулу 1, хотя именно сейчас к первой чемпионке W Series приковано повышенное внимание, и она уже сотрудничает с Williams.

В минувший четверг организаторы женской серии объявили о том, что баллы для суперлицензии FIA будут начисляться гонщицам, занявшим первые восемь мест по итогам сезона, а чемпионка получит 15 баллов, однако, по действующим правилам, уже не сможет продолжить выступать в W Series.

По словам Чэдвик, которая планирует параллельно с женским чемпионатом попробовать свои силы в японской Super Formula, она настроена максимально тщательно подготовиться к Ф1, если в перспективе появится возможность перейти в чемпионат мира.

«По-моему, W Series – это что-то вроде трамплина, который помогает сделать следующий шаг в карьере, и она такой останется, – сказала Джейми. – Раздавались голоса критиков, когда я сказала, что снова собираюсь там выступать, но сложность в том, что вокруг Формулы 3 и Формулы 2 было много непонимания. Никто не понимает, почему я не перешла в одну из этих серий, чтобы провести сезон там, но в реальности всё работает по-другому.

Это несколько безумный мир, где, возможно, есть одна команда, в которой хотелось бы выступать, но это стоит в два раза дороже, чем в любой другой команде. Поэтому сейчас я просто стараюсь использоваться подходящие возможности, но не тороплю события. Знаю, кто-то думает, что мне уже завтра надо оказаться в Формуле 1, но я так не считаю. Время у меня есть, но им важно рационально распорядиться и сделать правильный выбор».

В этом году Чэдвик будет учиться в Гоночной академии Williams и сотрудничать с командой в качестве девелопмент-драйвера, полагая, что на подготовку к Формуле 1 необходимо затратить ещё какое-то время:

«Я знаю, чего хочу добиться. Я хочу подготовиться к Формуле 1, если мне выпадет шанс туда попасть. Даже если бы Клэр Уильямс вдруг предложила: «У нас появилась вакансия, не хочешь ли ты её занять?», вероятно, сейчас я бы не спешила это сделать, поскольку пока не готова.

Но я считаю, что подготовка должна быть правильной, в идеале этот процесс должен занять следующие два года – только после этого можно будет серьёзно обсуждать какие бы то ни было возможности».