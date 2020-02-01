Жаки Икс подтвердил своё участие в фестивале в Гудвуде

Самым масштабным событием автоспортивного сезона в Великобритании наравне с гонкой Формулы 1 в Сильверстоуне считается традиционный «Фестиваль скорости», который проходит в Гудвуде. Достаточно сказать, что в прошлом году его посетили более 200 тысяч человек.

В 2020-м фестиваль пройдёт с 9-го по 12 июля, т.е. за неделю до Гран При Великобритании, и на этот раз его основной темой станет чествование героев-гонщиков прошлых лет, снискавших славу в разных категориях автоспорта, а также команд и производителей, успешно выступавших в разных чемпионатах.

Первым, кто подтвердил своё участие в фестивале, стал легендарный бельгиец Жаки Икс. В списке его достижений – шесть побед в Ле-Мане, два титула в чемпионате мира по гонкам на выносливость, восемь побед в Формуле 1, а также успешные выступления в ралли-рейде «Дакар» и австралийских соревнованиях Bathurst 1000.

«Несомненно, это трогательно, что меня пригласили на такой праздник, – с благодарностью отреагировал 75-летний ветеран автоспорта. – В те годы мы были своего рода свободными художниками: могли гоняться где угодно, в самых разных категориях, это не было узкой колеёй!»

Среди других знаменитых мастеров прошлого, которых будут чествовать в Гудвуде – Грэм Хилл, Джим Кларк, Джон Сёртиз, Дэн Гёрни, из ныне здравствующих – сэр Стирлинг Мосс и японец Кунимицу Такахаши, в своё время успешно выступавший как в мотогонках, так и в Ле-Мане.

В целом формат фестиваля останется прежним. Болельщики увидят показательные выступления представителей различных автоспортивных дисциплин и профессиональных каскадёров, классические соревнования по скоростному подъёму на холм и смогут посмотреть самую разнообразную гоночную технику.