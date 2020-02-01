В Формуле E продолжают следить за ситуацией в Китае

В четверг мы опубликовали официальное заявление FIA о том, что на фоне тревожной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в Китае, в федерации в случае необходимости будут готовы принять любые меры, вплоть до отмены тех или иных гонок.

«FIA оценит календарь предстоящих гонок и в случае необходимости предпримет любые действия, необходимые для защиты мирового автоспортивного сообщества и широкой общественности», – говорилось во вчерашнем заявлении.

Ближайшие соревнования на китайских трассах, которые проходят под эгидой FIA – это этап Формулы E в городе Санья, что находится на острове Хайнань, и шанхайский Гран При Китая.

Гонка Ф1 запланирована на середину апреля, и теоретически за два с половиной месяца ситуация может измениться в лучшую сторону, но Sanya E-Prix должен состояться 21 марта.

В Китае до конца марта наложен официальный запрет на проведение спортивных мероприятий, и чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который должен был пройти с 13 по 15 марта в городе Нанкине, уже перенесён на 2021 год.

Но трасса Формулы E от провинции Хубэй, где находится закрытый на карантин город Ухань, отделена расстоянием почти в две тысячи км, поэтому пока подготовка к гонке продолжается, но организаторы чемпионата по гонкам на электромобилях следят за развитием событий и готовы к любому сценарию.

«Мы в курсе ситуации, которая каждый день быстро меняется. Здоровье и безопасность нашего персонала и всех участников чемпионата – важнейший приоритет, – говорится в заявлении пресс-службы Формулы E. – Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы вовремя принять решение, согласовав его с FIA и нашими китайскими партнёрами».

При этом ряд авиакомпаний уже отменили рейсы в аэропорты материкового Китая, правительства многих стран вводят запрет на поездки в эту страну и приступают к эвакуации своих граждан.

Если городская гонка в Санье всё-таки будет отменена, вероятнее всего, китайский этап перенесут на более поздний срок, и он будет совмещён с какой-либо другой гонкой чемпионата.

Впрочем, отмена Sanya E-Prix даже будет на руку нескольким гонщикам Формулы E, которые параллельно выступают в WEC, поскольку по срокам этап в Китае совпадает с американской гонкой «1000 миль Себринга».