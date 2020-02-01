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Автоспорт

Видео: Трасса в Зандфорте в последние дни января

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Вчера мы рассказывали о ходе работ по реконструкции трассы в Зандфорте по материалам пресс-службы автодрома, и в тексте их новости подчёркивалось: съёмка с воздуха над стройплощадкой разрешается только при наличии письменной лицензии, которую выдаёт руководство Circuit Zandvoort.

Сложно сказать, есть ли такая лицензия у местного энтузиаста Йорга де Брюна, но он уже не первый раз публикует в интернете видеоролики, благодаря которым можно вполне детально рассмотреть, что именно делается в Зандфорте в тот или иной момент времени.

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На этот раз съёмки проводились с дрона в последние дни прошлого месяца – такое впечатление, что обещание спортивного директора гонки Яна Ламмерса о том, что в конце января укладка асфальта будет закончена, было несколько преждевременным.

Источник:www.f1news.ru
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