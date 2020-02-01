Видео: В Renault завели двигатель на R.S.20

Renault стала следующей командой, отчитавшейсяся об успешном первом запуске двигателя на новой машине R.S.20.

Событие, судя по тайм-коду, который мы видим на экране, произошло в пятницу утром и носило обычный рабочий характер. В Энстоуне не стали превращать это в шоу, в отличие от команды McLaren, клиента Renault, где устроили целую церемонию с участием нескольких спонсоров, прошедшую при большом скоплении народа.

При этом короткое видео, опубликованное пресс-службой Renault в Twitter, примерно за сутки собрало почти 60 тысяч просмотров. В McLaren зафиксировали процедуру запуска точно такого же французского двигателя намного более детально, выложив в интернете две версии репортажа из Уокинга – короткую и длинную, длящуюся больше девяти минут. Первая из них за три дня собрала 94 тысячи просмотров, вторая – только 56 тысяч, но за день.

Вопрос: стоило ли это тех трудов, что были затрачены маркетологами McLaren? Затраты Renault и организационные усилия были намного меньше, а реакция аудитории – вполне сравнимая. Хотя подход McLaren, конечно, интереснее…

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