Новое на сайте

еще
Суббота, 1 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВидео: В Renault завели двигатель на R.S.20
Автоспорт

Видео: В Renault завели двигатель на R.S.20

AdminНет комментариев
Добавлено

Renault стала следующей командой, отчитавшейсяся об успешном первом запуске двигателя на новой машине R.S.20.

Событие, судя по тайм-коду, который мы видим на экране, произошло в пятницу утром и носило обычный рабочий характер. В Энстоуне не стали превращать это в шоу, в отличие от команды McLaren, клиента Renault, где устроили целую церемонию с участием нескольких спонсоров, прошедшую при большом скоплении народа.

Читайте также:  В Mercedes проведут уик-энд с траурными повязками

При этом короткое видео, опубликованное пресс-службой Renault в Twitter, примерно за сутки собрало почти 60 тысяч просмотров. В McLaren зафиксировали процедуру запуска точно такого же французского двигателя намного более детально, выложив в интернете две версии репортажа из Уокинга – короткую и длинную, длящуюся больше девяти минут. Первая из них за три дня собрала 94 тысячи просмотров, вторая – только 56 тысяч, но за день.

Читайте также:  Гран При Италии: Все цитаты уик-энда

Вопрос: стоило ли это тех трудов, что были затрачены маркетологами McLaren? Затраты Renault и организационные усилия были намного меньше, а реакция аудитории – вполне сравнимая. Хотя подход McLaren, конечно, интереснее…

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Видео: Кенгуру на трассе в Батерсте

Видео: Трасса в Зандфорте в последние дни января

Жаки Икс подтвердил своё участие в фестивале в Гудвуде

Джейми Чэдвик: Пока я не готова к Формуле 1

В Зандфорте асфальтируют зоны безопасности

Закрыть