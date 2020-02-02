Дженсон Баттон заинтриговал болельщиков

Буквально неделю назад команда Дженсона Баттона, которая называется Rocket Motorsport, приняла участие во внедорожных соревнованиях Parker 425 в американском штате Аризона, а сегодня чемпион мира 2009 года намекнул, что вскоре надо ждать очередных новостей, но связанных уже с другой гоночной категорией.

«Вскоре будут кое-какие интересные новости от Rocket Motorsport – о нашей программе участия в гонках GT. Догадаетесь, в каких?» – такое интригующее сообщение в воскресенье вечером появилось на страницах Дженсона в социальных сетях.

Болельщики принялись выдвигать версии, о чём может идти речь. Высказываются разные предположения: от полного сезона в чемпионате Blancpain GT World Challenge, в котором есть ряд команд, выступающих на спорткарах Honda NSX, до Ле-Мана.

Первый вариант более вероятен, тем более что Баттон поделился в Instagram фотографией, на это однозначно указывающей – на ней изображён бортовой номер одной из машин, принимающих участие в гонках, проходящих под эгидой SRO Motorsports. Это компания Стефана Рателя, организатора серии Blancpain.

Впрочем, ждать разгадки осталось недолго, Дженсон наверняка в ближайшее время официально объявит о своих планах. Может быть, он сам собирается сесть за руль, учитывая его успешный опыт выступления в японской серии Super GT, чемпионом которой он стал в 2018 году.