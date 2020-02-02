Джовинацци признался, что мечтает выступать за Ferrari

В преддверии зимних тестов гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци рассказал о том, как провёл межсезонье, о своём напарнике, а также поделился мечтой, типичной для всех итальянских пилотов. Впрочем, не только итальянских.

«Зима прошла спокойно, я практически всё время тренировался, – рассказал Антонио в интервью Gazzetta dello Sport. – Потому что это давно вошло в привычку, я очень серьёзно подхожу к подготовке – ещё с тех времён, когда выступал в картинге.

Поэтому я каждый день по много часов провожу в зале, занимаюсь кардиотренировками, слежу за диетой и не забываю отводить достаточно времени на сон. Так что отдыхать этой зимой было некогда. На несколько дней я съездил в Апулию, побывал в родном городе Мартина-Франка, повидался с семьёй и друзьями, перед Новым годом походил по горам, а потому вернулся в свою новую квартиру в Монте-Карло. В 2019-м и я так достаточно много времени провёл в самолётах.

Одна из моих целей на этот год, хотя и не главная – одолеть Кими Райкконена. Я хочу повысить мастерство и добиться максимально возможных результатов. Мой напарник по Alfa Romeo знает, чего хочет, он всегда прекрасно чувствует настройки машины и очень правильно выстраивает гонку. За счёт всего этого ему удаётся получать преимущество, ведь он – один из лучших гонщиков чемпионата.

Кими немногословен, и сначала его присутствие в команде ничего мне не давало, его результаты были лучше моих, и казалось, что между нами непреодолимая пропасть. И всё-таки они стали для меня важным ориентиром, благодаря которому я рос в профессиональном плане.

Я бы соврал, если бы сказал, что не мечтаю о Ferrari. Я – один из гонщиков их программы и горжусь этим. Сейчас самое главное для меня – полностью сосредоточиться на своей работе. Я знаю, что если буду хорошо выступать в 2020 году, у меня появится шанс. Тем более, у меня отличные отношения с Шарлем Леклером, мы много общаемся и в Монако ходим в одни и те же рестораны».