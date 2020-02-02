Эллисон: Процесс создания машины 2020 года был долгим

Через две недели, 14 февраля, в Сильверстоуне Mercedes впервые покажет W11, машину 2020 года. По словам технического директора чемпионской команды Джеймса Эллисона, работа по её созданию началась ещё в конце 2018-го.

Джеймс Эллисон: «С момента, когда на финише Гран При Абу-Даби была дана отмашка клетчатым флагом, время пролетело незаметно, и вот нас уже ждёт новый сезон. И хотя многим, кто следит за Формулой 1 со стороны, кажется, что вот один сезон заканчивается, а потом уже через считанные недели мы волшебным образом вдруг представляем новую машину, на самом деле этому предшествует намного более продолжительный процесс.

Первые идеи, связанные с машиной, которая выйдет на старт в Мельбурне, появились в конце 2018-го. Только вдумайтесь, впереди был целый сезон 2019 года, и тогда мы ещё даже не провели обкатку машины, для него предназначенной! Примерно в то время на базе команды мы только приступили к стендовым испытаниям отдельных её компонентов, но уже думали над тем, что мы собираемся делать в 2020-м.

Процесс создания новой машины очень долгий, он начинается постепенно, а потом его интенсивность нарастает до пиковых значений. Это происходит за месяц до Рождества и продолжается два-три месяца следующего года, предшествующих зимним тестам, а затем до самого Мельбурна».

В 2019 году гонщики команды Mercedes одержали 15 побед, Льюис Хэмилтон в шестой раз завоевал титул, а Валттери Боттас стал вице-чемпионом. Учитывая, сколь тщательно в Брэкли подходят к работе над новой техникой, нет никаких сомнений, что W11 будет одной из лучших машин чемпионата. Станет ли она в очередной раз самой лучшей, выяснится уже по ходу сезона, и это скорее зависит от соперников, чем от самой команды Mercedes.