Главврач трассы в Спа не согласен с критикой Корреа

Главный врач бельгийского автодрома в Спа Кристиан Вален отреагировал на критические комментарии, сделанные Хуаном-Мануэлем Корреа, заявившим, что после тяжелейшей аварии, в которую он попал во время августовской гонки Формулы 2, представители FIA не проявляли о нём никакой заботы.

В недавнем интервью немецкому телеканалу RTL/n-TV Корреа сказал, что «ни из FIA, ни ещё откуда-либо не было никого, кто бы за мной ухаживал». Решение о переводе травмированного гонщика из бельгийского госпиталя в Льеже в специализированный центр в Лондоне принимали родители Корреа.

В FIA в течение нескольких месяцев занимались тщательным расследованием трагического инцидента, в результате которого погиб Антуан Юбер, после чего Корреа, к тому времени вернувшийся домой в Майами, прокомментировал: «Встреча с представителями FIA всё прояснила. Результат стал следствием неудачного стечения обстоятельств с участием четырёх или пяти машин. Мои впечатления о произошедшем полностью совпали с тем, что значится в отчёте FIA. Всё закончено, но никакое расследование не изменит того факта, что впереди меня ждёт сложный год».

Однако теперь тональность его высказываний стала более резкой. Доктор Вален, возглавляющий медицинскую службу автодрома в Спа, не готов с этим согласиться, считая, что американский гонщик получил весь необходимый уход.

«Медики занялись Корреа непосредственно на месте аварии, и руководил их действиями опытный анестезиолог, назначенный руководством автодрома, – приводит RaceFans слова Валена. – Работу медицинского персонала координировал доктор Иан Робертс, заместитель медицинского делегата FIA, который руководит службой спасения Формулы 1.

Хуан-Мануэль получал постоянный уход, пока его везли в медицинский центр трассы. Когда он был доставлен, его состояние было стабилизировано бригадой травматологов, которые на этом Гран При работают под моим руководством.

После консультаций с доктором Аленом Шантегре, медицинским делегатом FIA, стало понятно, что характер травм таков, что Хуана-Мануэля необходимо немедленно доставить вертолётом в Центральный университетский госпиталь Льежа, где бы он получил специальный уход, и где проводятся операции.

Поскольку я выполняю обязанности главного врача трассы и медицинского делегата FIA, я поддерживал постоянные контакты с этим госпиталем, а также навестил Хуана-Мануэля в понедельник 2 сентября, когда он приходил в себя после операции на ноге.

В тот же день Жерар Сейян, президент Института FIA, контактировал с отцом гонщика, заверив его, что родители могут рассчитывать на его поддержку. Утром во вторник у Корреа начались проблемы респираторного характера, и в тот же день его семья приняла решение перевезти его в специализированную клинику в Лондон, где бы он как можно скорее получил ортопедическое лечение».

После двух месяцев, проведённых в лондонской клинике, Корреа был выписан и смог вернуться домой в США, где продолжает восстанавливаться после полученных травм в надежде, что у него ещё будет возможность вернуться за руль гоночной машины.