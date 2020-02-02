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Автоспорт

Главврач трассы в Спа не согласен с критикой Корреа

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Главный врач бельгийского автодрома в Спа Кристиан Вален отреагировал на критические комментарии, сделанные Хуаном-Мануэлем Корреа, заявившим, что после тяжелейшей аварии, в которую он попал во время августовской гонки Формулы 2, представители FIA не проявляли о нём никакой заботы.

В недавнем интервью немецкому телеканалу RTL/n-TV Корреа сказал, что «ни из FIA, ни ещё откуда-либо не было никого, кто бы за мной ухаживал». Решение о переводе травмированного гонщика из бельгийского госпиталя в Льеже в специализированный центр в Лондоне принимали родители Корреа.

В FIA в течение нескольких месяцев занимались тщательным расследованием трагического инцидента, в результате которого погиб Антуан Юбер, после чего Корреа, к тому времени вернувшийся домой в Майами, прокомментировал: «Встреча с представителями FIA всё прояснила. Результат стал следствием неудачного стечения обстоятельств с участием четырёх или пяти машин. Мои впечатления о произошедшем полностью совпали с тем, что значится в отчёте FIA. Всё закончено, но никакое расследование не изменит того факта, что впереди меня ждёт сложный год».

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Однако теперь тональность его высказываний стала более резкой. Доктор Вален, возглавляющий медицинскую службу автодрома в Спа, не готов с этим согласиться, считая, что американский гонщик получил весь необходимый уход.

«Медики занялись Корреа непосредственно на месте аварии, и руководил их действиями опытный анестезиолог, назначенный руководством автодрома, – приводит RaceFans слова Валена. – Работу медицинского персонала координировал доктор Иан Робертс, заместитель медицинского делегата FIA, который руководит службой спасения Формулы 1.

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Хуан-Мануэль получал постоянный уход, пока его везли в медицинский центр трассы. Когда он был доставлен, его состояние было стабилизировано бригадой травматологов, которые на этом Гран При работают под моим руководством.

После консультаций с доктором Аленом Шантегре, медицинским делегатом FIA, стало понятно, что характер травм таков, что Хуана-Мануэля необходимо немедленно доставить вертолётом в Центральный университетский госпиталь Льежа, где бы он получил специальный уход, и где проводятся операции.

Поскольку я выполняю обязанности главного врача трассы и медицинского делегата FIA, я поддерживал постоянные контакты с этим госпиталем, а также навестил Хуана-Мануэля в понедельник 2 сентября, когда он приходил в себя после операции на ноге.

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В тот же день Жерар Сейян, президент Института FIA, контактировал с отцом гонщика, заверив его, что родители могут рассчитывать на его поддержку. Утром во вторник у Корреа начались проблемы респираторного характера, и в тот же день его семья приняла решение перевезти его в специализированную клинику в Лондон, где бы он как можно скорее получил ортопедическое лечение».

После двух месяцев, проведённых в лондонской клинике, Корреа был выписан и смог вернуться домой в США, где продолжает восстанавливаться после полученных травм в надежде, что у него ещё будет возможность вернуться за руль гоночной машины.

Источник:www.f1news.ru
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