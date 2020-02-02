Гонка Формулы E в Китае отменена

Ещё пару дней назад представитель Формулы E, говоря о перспективах гонки в городе Санья, сказал, что организаторы продолжают «следить за развитием ситуации и готовы вовремя принять решение, согласовав его с FIA и нашими китайскими партнёрами», а сегодня пресс-служба федерации официально объявила об отмене этого этапа.

В пресс-релизе, распространённом федерацией в воскресенье, говорится: «В связи с продолжающимся распространением коронавируса и после плотных консультаций с соответствующими департаментами провинции Хайнань и городскими властями Саньи, в Формуле E – совместно с FIA, Федерацией авто- и мотоспорта Китая (CAMF) и региональными партнёрами – принято решение не проводить гонку в Санье, запланированную на 21 марта 2020 года.

Учитывая нарастающую тревогу и после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, Формула E принимает необходимые меры по обеспечению здоровья людей, чтобы гарантировать безопасность своим сотрудникам, участникам чемпионата и зрителям – всё это остаётся факторами первостепенной важности.

Мы тесно работаем с нашими региональными партнёрами и местными властями провинции Хайнань, продолжая следить за развитием ситуации. Всем сторонам потребуется определённое время для изучения вопроса о переносе гонки на возможные альтернативные даты, если ситуация улучшится».