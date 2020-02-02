IndyCar: В Honda наложили вето на контракт с Алонсо

Ещё недавно о контракте Фернандо Алонсо с Andretti Autosport говорили, как о деле практически решённом, однако похоже, что в истории с его участием в гонке Indy 500 произошёл неожиданный поворот.

По информации издания Racer, буквально в последний момент в Honda Performance Development, гоночном подразделении американского филиала Honda, воспользовались своим правом вето и запретили команде Майкла Андретти сотрудничать с Алонсо. Судя по всему, это было сделано по приказу из токийской штаб-квартиры японского концерна. Кстати, Фернандо также вёл переговоры о том, чтобы и после майской гонки Indy 500 продолжить работать с Andretti Autosport, намереваясь выступить ещё на нескольких этапах IndyCar, которые проходят на трассах дорожного типа.

Ни в Honda, ни в команде Andretti пока ситуацию не комментируют.

Если всё обстоит именно так, как пишет Racer, то у Алонсо нет иного выхода, как срочно приступать к переговорам с командами, использующими двигатели Chevrolet. Хотя его прошлогодний опыт сотрудничества с McLaren, на машине которой стоял такой мотор, оказался крайне неудачным – впрочем, тогда дело было не в моторе. Победа в Indy 500 в 2019-м досталась Симону Пажено, гонщику команды Penske, выступавшем на машине с двигателем Chevrolet.

Команда Andretti оказалась в затруднительном положении: во-первых, в её рядах неожиданно образовалась вакансия, во-вторых, были достигнуты договорённости с рядом спонсоров, которых привлекало имя двукратного чемпиона мира. Впрочем, первая проблема вполне решаема, поскольку опытных гонщиков, свободных от обязательств, в Америке достаточно, например, Джеймс Хинчклифф, Стефан Уилсон или Карлос Муньес.

Что же касается Алонсо, то у него вариантов не так много. Может быть, учитывая изменившиеся обстоятельства, его услугами заинтересуются в Arrow McLaren SP, несмотря на то, что испанец с командой из Уокинга уже никак не связан?..