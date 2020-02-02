Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя в очередной раз блеснул мастерством, продемонстрировав и свой незаурядный талант, в котором никто не сомневался, и универсальную подготовку.

Оказалось, что 44-летний колумбиец силён и в виртуальных гонках, а не только за рулём машин Формулы 1, IndyCar, NASCAR, спортпрототипов класса Daytona и прочей техники, что он, например, успешно продемонстрировал в 2017 году, выиграв Гонку чемпионов в Майами.

В эти дни там же, в крупнейшем городе американского штата Флорида, впервые проходил турнир по киберспорту Miami Fastest Gamer, и Монтойя стал его победителем, одолев многих признанных геймеров, а также профессиональных гонщиков, таких как Адриан Фернандес, Эд Джонс, Пьетро и Энцо Фиттипальди. Кстати, в соревнованиях участвовали Себастьян Монтойя, сын Хуана-Пабло, и Эдоардо Баррикелло, сын Рубенса Баррикелло.

В финале Монтойя пилотировал спорткар Lamborghini Huracan GT3 и на виртуальной модели австрийского автодрома Red Bull Ring оказался быстрее Джонса (который провёл несколько сезонов в IndyCar, а в 2020 году переходит в DTM) и Джеймса Дэйвисона, гонщика IndyCar.

Забавно, что за победу Хуану-Пабло был вручён чек на $4000, что для него в общем-то мелочь, учитывая, что за долгую карьеру он заработал десятки миллионов долларов. Но, разумеется, важнее то, что ветерану автоспорта понравилось выступать в таких соревнованиях.

«Я давно уже не получал такого удовольствия от гонок! – признался он. – Невероятно, но когда ты гоняешься с этими парнями на симуляторе, приходится по-настоящему выкладываться. Было жарко, потому что надо было полностью сосредоточиться.

Не думал, что буду достаточно быстрым, но просто старался хорошо проезжать круг за кругом, и это было прекрасно – я удивлён. Один из моментов, который бросается в глаза – высокое мастерство, которое продемонстрировали профессионалы с большим опытом выступления в реальных гонках. Парни, которые гоняются на симуляторах, тоже очень быстрые, но сегодня мы их одолели за счёт различных нюансов».