В McLaren надеются, что шасси MCL35 будет эффективным

Новая машина McLaren не будет революционным образом отличаться от прошлогодней, но всё-таки между MCL34 и MCL35 разница есть, причём существенная. Разработка нового шасси в Уокинге велась под руководством технического директора Джеймса Ки и гоночного директора Андреа Стелла, но уже с учётом рекомендаций Карлоса Сайнса и Ландо Норриса.

В McLaren старались решить непростую задачу: увеличить скоростное преимущество по отношению к Renault и максимально приблизиться к лидирующей тройке. Для этого в конструкцию были внесены важные усовершенствования.

По информации испанской газеты AS, прежде всего они затронули заднюю часть машины – она несколько уже, чем у прошлогоднего шасси. В его передней части изменений не так много, переднее крыло примерно такое же, как в 2019-м, а носовой обтекатель одновременно напоминает аналогичные элементы Ferrari и даже отчасти Mercedes.

Результаты исследований в аэродинамической трубе внушают определённый оптимизм: повышения прижимной силы удалось добиться без значительного увеличения лобового сопротивления. Впрочем, более точные представления об эффективности нового шасси будут получены только в ходе тестов в Барселоне.

Но его доводка на базе McLaren будет идти вплоть до официальной презентации машины в Уокинге, намеченной на 13 февраля, и продолжится до старта предсезонных испытаний. Крайне важно добиться, чтобы машина была быстра с самых первых гонок сезона, поскольку команде вскоре придётся переключаться на создание шасси 2021 года, и уже с конца весны-начала лета параллельно заниматься модернизацией MCL35 будет крайне проблематично.

В 2019 году McLaren заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 145 очков против 91, заработанного гонщиками Renault. Причём обе команды используют одинаковые силовые установки производства французского концерна. Но предстоящий сезон станет последним, когда на машинах, созданных в Уокинге, стоят эти двигатели: в 2021-м команда вернётся к сотрудничеству с мотористами Mercedes.

При этом в испанской прессе уже высказываются опасения, что хотя в Renault обязаны поставлять своим клиентам точно такие же силовые установки, как и своей заводской команде, чем ближе завершение сотрудничества, тем больше вероятность, что между партнёрами может наступить охлаждение отношений и появится взаимное недоверие. Такие примеры уже были, достаточно вспомнить последний год совместной работы Renault и Red Bull Racing.

В любом случае, MCL35 станет первой машиной, при создании которой инженеры и конструкторы McLaren прислушивались к мнению Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, а это даёт основания надеяться, что 2020 год будет для команды из Уокинга ещё более успешным, чем предыдущий.