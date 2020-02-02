В Volkswagen надеются побить рекорд Mercedes F1

В дни прошлогоднего «Фестиваля скорости» в Гудвуде французский гонщик Роман Дюма дважды улучшал рекорд по скоростному подъёму на холм, продержавшийся 20 лет, при этом он пилотировал спортпрототип Volkswagen ID.R с полностью электрической силовой установкой мощностью 671 л.с.

До этого уникальный электромобиль VW уже позволил поставить абсолютный рекорд скорости по подъёму на холм Пайкс-Пик в США, а также стал самым быстрым на Северной петле Нюрбургринга.

В немецкой компании уже работают над подобным спортпрототипом следующего поколения, но и ресурс ID.R не до конца исчерпан. В 2020 году Volkswagen вновь привезёт его в Гудвуд, а также примет участие в американском гоночном фестивале, который пройдёт в конце мая на автодроме Sonoma Raceway в Калифорнии.

В прошлом году Эстебан Гутьеррес установил там неофициальный рекорд скорости на Mercedes F1 W07, машине Формулы 1 образца 2016 года, проехав круг по трассе длиной 3,83 км за 1 мин. 15,450 секунды. Руководитель VW Motorsport Свен Сметс заявил о желании превзойти это достижение – в том числе и потому, что калифорнийский рынок крайне важен для концерна Volkswagen AG.

«Калифорния – подходящее место для того, чтобы отправиться туда с электромобилем, – заявил Сметс. – Мы собираемся установить новый рекорд, хотя превзойти по скорости машину Mercedes F1 непросто. Но если мы отправляемся в Соному с намерением побить рекорд, установленный на машине Формулы 1, это говорит о том, что мы овладели самыми современными технологиями».

Также в Volkswagen планируют принять участие в традиционном шоу Rodeo Drive Concours d’Elegance, своеобразном автомобильном конкурсе красоты, который также пройдёт в Калифорнии в июне.