Деймон Хилл о том, как ему не дали завершить карьеру

Попасть в Формулу 1 очень сложно, удержаться в ней, стабильно выступая на достаточно высоком уровне – ещё сложнее, но, оказывается, уйти из чемпионата, освободившись от обязательств перед командой, порой тоже бывает непросто. Именно в такой ситуации однажды оказался Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года.

Сезон-1999 был лучшим в истории команды Jordan, но занять 3-е место в Кубке конструкторов ей удалось прежде всего благодаря результатам Хайнца-Харальда Френтцена и мощности японских моторов Mugen Honda. А вот для Хилла тот год, последний в его карьере, складывался ужасно. Достаточно сказать, что он заработал за сезон только семь очков, тогда как напарник – 54 и занял третье место в личном зачёте.

«Точно не знаю, что произошло, – вспоминал Хилл в интервью Auto Motor und Sport. – Всё шло нормально, пока Френтцен вдруг не поехал очень быстро, и я не мог понять, за счёт чего. В то время я уже начал подумывать о завершении карьеры после Гран При Великобритании. Год складывался ужасно ещё и потому, что в глубине души я считал, что по сути уже повесил шлем на гвоздь.

Я обратился к Эдди Джордану (основателю и руководителю команды), но он захотел меня уволить сразу. Однако я собирался уйти только после гонки в Сильверстоуне, ведь именно там состоялся мой дебют в Формуле 1 в 1992-м, и выступления в чемпионате я хотел закончить там же. Из-за этого мы с Эдди постоянно спорили и ругались, это превратилось в сплошной кошмар.

В конце концов однажды он подошёл ко мне со словами: “Окей, ты можешь остаться, но тогда тебе придётся выступать до конца сезона”.

И мне пришлось выступать весь сезон, в противном случае команда подала бы на меня в суд. Это был ужасный год!»

В 1999-м Хилл занял 12-е место по итогам сезона, его последней гонкой в Формуле 1 стал Гран При Японии, причём финал карьеры британца оказался смазанным, если не сказать скандальным. Он ехал последним и на 21-м круге сошёл с дистанции, хотя с машиной никаких проблем не было.

Вот какие объяснения он дал в тот день: «Мне не нравится ситуация, в которой я вынужденно оказался. На этой стадии карьеры правильнее всего подумать о семье и о моей жене Джорджии, а также о том, будет ли какая-то польза, если я продолжу рисковать.

Мне было что терять, но я уже мало чего мог отыграть. Поскольку я уже слишком далеко отстал, не было никакого смысла продолжать. У меня окончательно созрело решение, что я уже никогда не захочу выйти на старт Гран При, поэтому я рад, что сошёл с дистанции».

В 1999 году Хиллу исполнилось 39 лет.