Джо Савар о тревогах по поводу Гран При Китая

Британский журналист Джо Савар разделяет общие тревоги в связи со вспышкой коронавируса в Китае и высказывает предположение, что в этой ситуации будет сложно провести гонку Формулы 1 в этой стране в запланированные сроки, т.е. 19 апреля.

В прошлый четверг было сделано заявление FIA о том, что федерация внимательно следит за развитием событий, связанных с распространением коронавируса в Китае, проанализирует «календарь предстоящих гонок и в случае необходимости предпримет любые действия для защиты мирового автоспортивного сообщества и широкой общественности».

В воскресенье гонка Формулы E в Санье, запланированная на 21 марта, была официально отменена. Безусловно, это не единственное спортивное событие, на которое повлияла ситуация в Китае.

Пока слишком рано делать какие-либо надёжные прогнозы всех последствий эпидемии, начавшейся в декабре в городе Ухане в провинции Хубэй, что расположен в 800 км к западу от Шанхая. Счёт заразившихся идёт на десятки тысяч, число случаев со смертельным исходом превысило 360. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила тревогу в глобальном масштабе, хотя за пределами Китая зарегистрирован только один случай летального исхода.

Принимаются меры, чтобы сдержать вспышку заболевания в Китае, насколько это возможно, выявить и отправить на карантин людей, которые едут из этой страны, чтобы избежать пандемии. Исследователи всего мира уже работают над созданием вакцины, сейчас это задача приоритетной важности, но на её решение требуется время. Даже если работа будет продвигаться успешно, пройдёт не меньше года, прежде чем будет подготовлено производство такой вакцины.

Реагируя на предупреждение ВОЗ, некоторые страны закрыли въезд гражданам Китая, а своих граждан, оттуда прибывающих, помещают в условия карантина. Многие авиакомпании уже отменили все полёты в эту страну.

Большинство команд Формулы 1 базируются в Великобритании и работают в соответствии с британским законодательством. Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от посещения провинции Хубэй, а консульство в Ухане уже закрыто. Британским гражданам также рекомендовано отложить все поездки на территорию материкового Китая, за исключением случаев необходимости. Путешественникам важно понимать, что когда Форин-офис принимает такие меры, это значит, что обычные медицинские страховки перестают действовать.

Если страховки, которые есть у сотрудников команд, не будут действовать, они не поедут в этот регион. Таким образом, хотя до Гран При Китая ещё далеко, провести его в запланированные даты будет непросто.