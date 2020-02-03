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Автоспорт

Маттиа Бинотто: В Формуле 1 нет гарантий

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Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто ставит перед своими подчинёнными максимально серьёзные задачи: по его словам, в 2020 году Скудерия должна бороться за победу в чемпионате, но для этого необходимо ещё более упорно трудиться.

«Уровень конкуренции в Формуле 1 ещё никогда не был столь высоким, как сейчас, – заявил Бинотто в интервью корпоративному журналу Ferrari. – Машина Формулы 1 – очень сложна. Надо не просто построить двигатель мощностью в 1000 л.с., но также важно сделать это раньше всех, решив задачу быстрее и лучше остальных. И у нас есть всё, чтобы показывать высокие результаты.

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Но в нашем спорте нет никаких гарантий. Поэтому в 2020 году, чтобы бороться за победу в чемпионате, мы должны трудиться ещё напряжённее, использовать все преимущества нашей великой марки и ту энергию, которой нас заряжает огромная армия болельщиков Ferrari».

Одна из проблем, с которой Бинотто пришлось столкнуться в прошлом году – интенсивное соперничество между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером, по ходу сезона принимавшее всё более острые формы.

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«У всех руководителей команд – свои подходы к работе, это очевидно. Учитывая мою инженерную подготовку, я убеждён, что строгий подход в данном случае работает лучшего всего, – прокомментировал Бинотто. – Личные отношения между людьми – очень важный аспект.

Человеческий фактор – основа успеха для любой организации. И дело лишь в открытости и прозрачности: Себастьян и Шарль должны понимать, в чём состоит наша конечная цель, и как складывается ситуация по ходу каждой конкретной гонки».

Источник:www.f1news.ru
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