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Автоспорт

Мик Шумахер вышел в финал голосования премии Laureus

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В этом году среди номинаций престижной премии Laureus World Sports Awards включена новая – «Лучший спортивный момент года». Победитель в номинации определяется не решением жюри, а голосованием болельщиков на сайте премии.

Голосование проводится в три тура, в первом были представлены 20 наиболее ярких моментов, которыми запомнился прошедший спортивный год. Во второй тур прошли десять из них, а в финальный третий – только пять, из которых и будет выбран победитель.

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Уже завершились два тура голосования, и в числе тех, кто вышел в третий тур, оказался и Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. В дни Гран При Германии Мик проехал несколько кругов по Хоккенхайму за рулём Ferrari F2004, на которой его отец выиграл свой седьмой титул. Этот эпизод и включён в число претендентов на победу в номинации «Лучший спортивный момент года».

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Голосование на сайте премии Laureus продлится до 16 февраля, и у болельщиков ещё есть время оставить свой голос за наиболее достойного кандидата. Награждение пройдёт на торжественной церемонии в Берлине 17 февраля.

Источник:www.f1news.ru
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