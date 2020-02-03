В Mercedes готовятся представить крупного спонсора

По информации авторитетной газеты Financial Times, новым спонсором команды Mercedes станет крупная британская химическая корпорация INEOS – стоимость контракта оценивается в 20 млн. фунтов стерлингов в год.

В декабре было объявлено о партнёрстве Mercedes с INEOS Sports, в рамках которого научно-техническое подразделение штутгартского концерна Mercedes-Benz Applied Science сотрудничает с командами, выступающими при поддержке британской корпорации в самых престижных велогонках и парусных регатах.

При этом INEOS, которую контролирует её основатель и совладелец британский миллиардер Джим Ратклифф, расширяет своё присутствие в спортивной сфере: недавно активы компании пополнились французским футбольным клубом «Ницца» и швейцарским «Лозанна».

Хотя официально контракт с Mercedes не подтверждён, но, как пишет Financial Times, с этого сезона логотипы корпорации сэра Джеймса Ратклиффа появятся на машинах чемпионской команды, о чём будет объявлено в ближайшие недели, возможно, 14 февраля на презентации W11.