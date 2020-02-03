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Автоспорт

В Париже вручили премию Герману Тильке

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В воскресенье в Париже завершился пятидневный Международный автомобильный фестиваль (FAI) – выставка концепт-каров, где известные дизайнеры представили модели, которые будут вдохновлять автомобильную отрасль в будущем.

В рамках фестиваля жюри, состоящее из представителей автоспорта, архитектуры, моды, дизайна, культуры и масс-медиа, вручили специальные призы лучшим автомобильным и художественным проектам прошлого года.

Среди лауреатов оказался и архитектор гоночных трасс Герман Тильке – он получил Гран При фестиваля за достижения в области архитектуры за реализацию оригинальных и креативных идей, повлиявших на автомобильную отрасль. Последний реализованный на данный момент проект немецкого архитектора – городская трасса Гран При Вьетнаме в Ханое.

Источник:www.f1news.ru
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