В Red Bull не вернутся к сотрудничеству с Феттелем

2021-й обещает стать не только годом радикальных реформ в Формуле 1, мы также можем увидеть серьёзные изменения в составах команд.

Пока определённость есть только с многолетними контрактами Макса Ферстаппена с Red Bull Racing (до 2023 года) и Шарля Леклера с Ferrari (до 2024-го; долгосрочный характер также носят договорённости Renault с Эстебаном Оконом и McLaren – с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом. Но ещё 15 мест в командах чемпионата на следующий год можно считать вакантными, как минимум условно.

Наибольший интерес вызывают дальнейшие планы Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля. Многие эксперты считают, что шестикратный чемпион мира скорее всего останется в Mercedes и после 2020 года, и что стороны уже были близки к достижению договорённостей, но Льюис выдвинул новые условия. Впрочем, сам он это на днях опроверг, заявив, что переговоры о продлении контракта ещё даже не начинались. Почему бы не предположить, что объяснение этому простое: и для команды, и для британца и так всё ясно – к чему тратить время на дальнейшие дискуссии?

А вот ситуация Себастьяна Феттеля куда более туманна. Его контракт с Ferrari истекает в конце года, при этом команда явно делает ставку на перспективного и талантливого Леклера, и в Маранелло уже дали понять, что судьба Себастьяна – в его собственных руках, и всё будет зависеть от результатов в первых гонках сезона.

Феттель никогда не говорил, что собирается завершить карьеру и наверняка надеется остаться в Ferrari – а что если у руководства команды другое мнение на этот счёт? Может быть, у него будет возможность вернуться в Red Bull Racing, с которой в своё время он выиграл четыре титула?

Если кто-то из болельщиков Себастьяна на это надеется, то Хельмут Марко, советник Red Bull по автоспорту, вынужден их разочаровать.

«После продления контракта с Максом я не могу представить, чтобы за нашу команду выступали два гонщика, фамилии которых начинаются на «Ф».Это было бы очень сложно даже из финансовых соображений», – заявил Марко.

Базовая зарплата Макса Ферстаппена вряд ли достигает космических размеров, но вместе с бонусами за очки, подиумы и победы он получает столько, что его можно считать одним из самых дорогих гонщиков в истории Red Bull. Доктор Марко явно намекает на то, что Феттель тоже привык к многомиллионным гонорарам и вряд ли согласится на более скромное материальное поощрение.

При этом 76-летний австрийский менеджер ни в коей мере не умаляет профессиональных качеств Феттеля: «Если Себастьяну комфортно, если машина подходит его стилю пилотирования, то он однозначно способен на высокие результаты.

Феттель – хороший гонщик и искренний человек, который не хочет лезть в политику и не хочет участвовать в закулисной борьбе. У Шарля Леклера то безусловное преимущество, что его менеджер – Николя Тодт, который, конечно, очень эффективно работает на всех этих направлениях.

И всё-таки у Себастьяна есть всё, что нужно, чтобы достойно выступить. Вопрос в другом: получится ли?..»