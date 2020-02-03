Успех в Формуле 1 к Aston Martin придёт не сразу

Исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер, комментируя решение о продаже 20% акций компании консорциуму под руководством Лоуренса Стролла и предстоящую трансформацию Racing Point в заводскую команду Aston Martin, с уверенностью заявил, что канадский миллиардер «не просто так появился в паддоке Формулы 1».

«Он инвестирует в команду, чтобы она могла бороться за победы. Кроме того, мы не захотели бы сотрудничать с командой, не имеющей шансов даже подняться на подиум», – сказал Палмер в интервью Autocar.

Ветеран Формулы 1, известный британский конструктор, а ныне эксперт нового автоспортивного издания The Race Гэри Андерсон, с одной стороны, приветствует возвращение Aston Martin в Формулу 1 после 60-летнего перерыва, с другой, предупреждает, что если будущей заводской команде и суждено добиться побед, произойдёт это ещё не скоро.

Собственно, бренд Aston Martin вернулся в чемпионат несколько лет назад, и совместный проект с Red Bull Racing можно считать вполне успешным, но компания была лишь титульным спонсором команды из Милтон-Кинса. Первый же опыт непосредственного участия Aston Martin в Формуле 1 был неудачным: в 1959-м и 1960 гг. машины DBR4 и DBR5 приняли участие лишь в нескольких гонках, но оказались неконкурентоспособными, и проект был свёрнут.

Но теперь в гоночной истории компании, на счету которой яркие успехи в Ле-Мане, достигнутые как в конце 50-х, так и в наше время, начинается новая глава, теперь уже в партнёрстве с командой, которая за 30 лет своего существования несколько раз меняла владельцев и названия. В 1991-м в Формуле 1 дебютировала Jordan, в 2006-м она стала Midland, через год сменила вывеску на Spyker, в 2008-м превратилась в Force India, в 2019-м – в Racing Point, а со следующего года в чемпионате мира будет участвовать заводская команда Aston Martin.

Гэри Андерсон в своё время был главным конструктором Jordan, создав её первое шасси, которое в 1991 году привлекло всеобщее внимание – и потому, что машина выглядела весьма элегантно, и потому, что она оказалась на удивление быстрой. Именно за рулём Jordan 191 состоялся официальный дебют Михаэля Шумахера в Формуле 1.

Теперь же Андерсон хочет предупредить свою бывшую команду о том, что завышенные ожидания могут стать препятствием на пути к цели.

«Новости, связанные с Aston Martin – позитивные для Racing Point, но одно меня беспокоит: большие амбиции могут стать отвлекающим фактором, – поделился он в социальных сетях. – Крайне важно, чтобы сильные стороны команды получили дальнейшее развитие – речь о специалистах, работающих в гоночной бригаде и техническом департаменте команды – и чтобы у владельцев не кружились головы от перспектив.

В современной Формуле 1 команде нужно время, чтобы пробиться в группу лидеров. Реформы 2021 года и смена технического регламента – неплохая точка отсчёта, но важно помнить о долгосрочной программе. Амбиции – важный фактор, но не менее важно при этом оставаться реалистами, и если удастся найти правильный баланс, то команда может добиться успеха, но сократить этот путь, что-то срезав, не получится».