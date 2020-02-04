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Автоспорт

Баррикелло продолжит карьеру в аргентинском туринге

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Бывший гонщик Формулы 1 Рубенс Баррикелло, которому в мае исполнится 48 лет, не думает завершать спортивную карьеру. Бразилец подписал контракт с Toyota Gazoo Racing на выступления в аргентинском туринговом чемпионате Super TC 2000 за рулём Toyota Corolla.

Рубенс Баррикелло: «Я очень рад присоединиться к Toyota и выступить в Super TC 2000. Я всегда внимательно следил за этим чемпионатом и знаю, что в нём выступает много хороших гонщиков.

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Меня ждёт непростой вызов. Несмотря на большой опыт выступлений в Формуле 1, мне предстоит многому научиться у напарников и инженеров. Я вновь чувствую себя молодым и мотивированным».

В чемпионате Super TC 2000 Рубенсу предстоит выступать за рулём серьёзной техники. Его гоночная Toyota Corolla STC2000 оснащена достаточно мощным 2-литровым двигателем, развивающим 385 л.с., а её максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Источник:www.f1news.ru
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