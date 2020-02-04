Карлос Сайнс и продажи спорткаров McLaren

Испанская пресса пишет о том, что в прошлом году продажи спорткаров McLaren в этой стране увеличились более чем на 144%.

В 2019-м через фирменный салон в Барселоне было реализовано 22 автомобиля разных моделей, собранных на заводе McLaren Automotive в Уокинге, среди которых преобладает McLaren 720S Coupe. Таких машин было заказано 12, причём цены на неё в зависимости от комплектации начинаются от 300 тысяч евро.

Можно смело предположить, что на интерес испанской состоятельной публики к спорткарам этой марки повлияли успехи Карлоса Сайнса, гонщика заводской команды McLaren, на трассах Формулы 1. Кстати, в прошлом ноябре он похвастался, что заказал для себя новую модель 600LT.

Как тут не вспомнить старую автомобильную поговорку: «Выигрываешь в воскресенье – продаёшь в понедельник». И хотя Карлос пока не может похвастаться победами в Гран При, счёт подиумам он уже открыл, и всё говорит о том, что команда продолжит прогрессировать и в 2020-м.

Статистика за 2019 год пока не доступна, но в 2018-м по всему миру было продано 4806 спорткаров McLaren, а наиболее важным рынком для компании является США. В том числе поэтому в Уокинге взяли курс на IndyCar, где с этого сезона будет выступать команда Arrow McLaren SP. На 7 февраля намечена её презентация – новая машина будет выкрашена в тот же оранжевый цвет, к которому мы привыкли в Формуле 1.

Кроме того, в McLaren уже проявили интерес к новому классу Hypercar, который в 2021 году появится в чемпионате мира по гонкам на выносливость.