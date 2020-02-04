На Поль-Рикар планируют изменить конфигурацию шиканы

Организаторы Гран При Франции, в частности его управляющий директор Эрик Булье, подумывают об изменении конфигурации трассы в Ле-Кастелле, чтобы упростить обгоны и в конечном итоге добиться повышения зрелищности гонок. Решить проблему можно было бы за счёт возвращения прямой Mistral её прежней длины в 1,8 км, но организаторам не нравится эта идея, ведь тогда придётся убирать трибуну, установленную рядом с шиканой, которая делит эту прямую на две части.

Если обгоны и возможны, то именно здесь, и с 6-секционной трибуны, там расположенной, открывается прекрасный обзор. Цены на билеты на эту трибуну начинаются от 335 евро, посадочных мест там довольно много – понятно, почему руководство автодрома не в востоге от предложения ликвидировать шикану.

Ярно Заффелли, архитектор компании Dromo Circuit Design, также занимающейся реконструкцией нидерландского автодрома Зандфорт, предложил несколько вариантов конфигурации этого отрезка.

Ярно Заффелли: «В FOM создана рабочая группа во главе с Крейгом Уилсоном, она прилагает огромные усилия, руководствуясь тем же принципом, который применяли и мы, делая предложения FIA. Благодаря этому трасса точно станет быстрее, но существуют разные варианты, которые в настоящее время мы анализируем вместе с ними.

Нужно определиться с шиканой: она останется, но не обязательно сохранит нынешний вид. Там возможно много разных вариантов конфигурации, так что теперь решается, какой из них наиболее приемлемый и осуществимый в соответствии с поставленной задачей. Поэтому я пока не знаю, какой из них будет одобрен.

Есть возможность реализовать и ряд других вариантов конфигурации. В ближайшие недели мы определимся с выбором, потому что работы должны быть завершены до начала гоночного уик-энда Формулы 1. Мы рассчитываем приступить к ним в марте и завершить в апреле».

При этом Заффелли подчеркнул, что у них нет планов менять асфальтированные зоны безопасности с характерными голубыми и красными полосами.