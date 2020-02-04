Себастьян Монтойя проведёт сезон в Формуле 4

Себастьян Монтойя, 14-летний сын бывшего гонщика Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойи, в 2020-м начнёт карьеру в «формулах». В составе команды Prema Powerteam Монтойя-младший проведёт полный сезон в итальянской Формуле 4 и выступит в нескольких гонках немецкой Формулы 4.

Себастьян Монтойя: «Я очень рад начать гоняться в «формулах», и с нетерпением жду сотрудничества в Формуле 4 с такой великолепной командой.

Prema – ведущий гоночный коллектив, в команде есть необходимое оборудование и люди, которые помогут мне учиться и прогрессировать, как гонщику. Борьба предстоит сложная, но в этом есть и плюс, поскольку мне придётся самому себе бросить вызов как на трассе, так и за её пределами».