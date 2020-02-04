В Хересе ведут переговоры о возвращении в Формулу 1

В последний раз машины Формулы 1 приезжали на трассу в Хересе в феврале 2015 года, когда на автодроме проходила первая четырёхдневная сессия предсезонных тестов. Если говорить о гонках, то Херес принимал Гран При Испании с 1986-го по 1990-ый годы, а в 1994-м и в 1997-м на трассе состоялся Гран При Европы. Судя по сообщениям испанской прессы, Херес может вернуться в календарь Формулы 1 уже в 2021 году – в данный момент ведутся переговоры о трёхлетнем контракте.

«Пока я не могу ничего подтвердить, – приводит слова испанского политика Хуана Мартина издание Soymotor. – Некоторые говорят, что сделка состоялась, но я не буду ничего анонсировать до тех пор, пока под контрактом не будет поставлена подпись. Переговоры о проведении гонки идут, но ясность наступит только в мае или июне.

У Хереса и Андалусии огромная заинтересованность в проведении этапа Формулы 1, но в других странах тоже хотят принимать гонки. Этап в Хересе потребует больших инвестиций, в том числе и на реконструкцию трассы».