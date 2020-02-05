Энди Кауэлл о подготовке к сезону

Главный моторист Mercedes Энди Кауэлл рассказал о подготовке двигателей для заводской и клиентских команд.

Энди Кауэлл: «В Бриксуорте полным ходом идёт работа, мы многое улучшили в силовой установке, в том числе ERS и двигатель внутреннего сгорания. Как всегда по ходу возникают небольшие проблемы, и мы их решаем.

Таким образом, предстоит многое сделать, чтобы построить мотор нужной спецификации, проверить его на стендах, а затем уже передать его командам, чтобы они установили его на своих машинах. Возможно, вы уже видели, как одна из наших команд запустила двигатель.

После необходимо подготовиться к тестам на трассе. Mercedes представит машину 14 февраля, а затем мы отправимся в Барселону, и я надеюсь, что три машины с нашими двигателями без проблем поработают на трассе. У нас всего шесть дней тестов, после которых мы поедем в Мельбурн.

Мы уже произвели большое количество деталей для гоночных моторов, сейчас идёт их сборка. Наступило напряжённое время, мы стараемся добиться малейшей прибавки в скорости, сделать двигатели надёжными, собираем огромное количество деталей и отправляем их на другой конец света».