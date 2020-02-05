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Автоспорт

Формула 3: Давид Шумахер подписал контракт с Charouz

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Команда Charouz Racing, выступающая в Формуле 3, объявила состав на сезон 2020 года. За чешский коллектив будут выступать Давид Шумахер (сын Ральфа Шумахера, племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера), опытный финн Нико Кари и родившийся в Японии бразильский гонщик Игорь Фрага.

Давид Шумахер: «Я очень рад переходу в Формулу 3 и благодарю команду Charouz. В конце прошлого года я выступил в двух соревнованиях за рулём Формулы 3, что стало хорошей подготовкой перед новым сезоном.

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Мне предстоит больше узнать о машине, и важно эффективно использовать всё время, поскольку у нас не так много тренировок по ходу гоночных уик-эндов. Думаю, я смогу сделать шаг вперёд в этом сезоне, и постараюсь финишировать как можно выше».

Нико Кари: «Я с нетерпением жду сезон, поскольку меня ждёт интересный вызов – борьба за подиумы и, возможно, за титул. Меня ждёт интересный год с Charouz, и я уверен, что мы отлично сработаемся».

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Игорь Фрага: «Я с нетерпением жду начала выступлений в Формуле 3 вместе с Charouz. В серии очень высокий уровень конкуренции и профессиональный подход к делу – просто невероятно, что мы будем выступать вместе с Формулой 1.

Не могу дождаться, когда начнётся сезон. В этом году моя задача состоит в том, чтобы учиться. Конечно, цель всегда неизменная – побеждать, но я не недооцениваю сложности и сделаю всё возможное, чтобы добиться целей».

Источник:www.f1news.ru
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