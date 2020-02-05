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Автоспорт

Кевин Магнуссен: Я уверен, что могу стать чемпионом

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Лучшим результатом в карьере Кевина Магнуссена остаётся второе место, добытое в дебютной гонке в Мельбурне в 2014 году. Гонщик Haas рассказал, что с тех пор не перестал мечтать о борьбе за победы.

Кевин Магнуссен: «Я не могу представить, что всю свою карьеру буду бороться за седьмое место. Если я проведу 12 или 15 лет в Формуле 1, и моим лучшим результатом так и останется второе место, я не смогу этим гордиться.

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Я мечтаю о победах в Ле-Мане и Дайтоне, но мечта о титуле в Формуле 1 – самая сильная. При этом я понимаю, что однажды наступит момент, когда я перестану верить в то, что могу стать чемпионом мира, но этот момент ещё не настал».

Кевин так же признал, что иногда агрессивно действует на трассе в борьбе с соперниками: «Иногда я пересекаю черту, особенно если веду борьбу в первой десятке. В такие моменты нужно максимально выкладываться. Я лучше окажусь в больнице, чем финиширую одиннадцатым. Да, у меня уже сложилась определённая репутация, но я легко воспринимаю критику».

Источник:www.f1news.ru
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