Лео Турини: В Ferrari уверены в силовой установке

В середине января хорошо осведомлённый о делах Ferrari итальянский журналист Лео Турини писал, что у Скудерии возникли определённые проблемы с новой машиной, и результаты, полученные на симуляторе и в аэродинамической трубе, не впечатляют инженеров. Однако по последней информации от Турини, в Маранелло частично смогли разобраться с проблемами новой машины.

Лео Турини: «Как вы знаете, 11 февраля в театре Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилиа пройдёт презентация новой Ferrari. Я надеюсь, что на ней мы получим ответы на многие вопросы.

В Маранелло убеждены, что у них нет проблем с эффективностью силовой установки. Маттиа Бинотто уверен, что она, по крайней мере, не уступает Mercedes и Honda. Что касается аэродинамики, то на прошлой неделе команда получила обнадёживающие данные. До идеала пока далеко, но время ещё есть. В команде стремятся к тому, чтобы машина получилась «простой» и не теряла скорость из-за изменения состояния трассы.

Гонщики выражают осторожный оптимизм. Отношения между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером не такие натянутые, как можно было подумать после всех событий, произошедших в 2019 году. Но огонь между ними тлеет».