Ма Цин Хуа на карантине в Мексике из-за коронавируса

Ма Цин Хуа – первый китайский гонщик, кому удалось сесть за руль Формулы 1 в рамках Гран При. В 2012 году Ма участвовал в пятничных тренировках в Монце, Сингапуре, Абу-Даби и США в составе HRT, а в 2013-м выезжал на трассу за рулём Caterham в первой сессии свободных заездов Гран При Китая.

На этом с Формулой 1 Ма Цин Хуа завязал, но продолжил гоночную карьеру и с 2016 года выступает в Формуле Е. Впрочем, делает он это без особых успехов – Ма до сих пор не заработал ни одного очка в чемпионате электромобилей.

Следующий этап Формулы Е пройдёт в Мексике и намечен на 15 февраля, но Ма Цин Хуа, выступающий за команду NIO 333, уже прилетел в Мехико. Дело в том, что в связи со вспышкой коронавируса, власти страны ужесточили иммиграционный контроль – теперь все граждане Китая должны пройти обязательный двухнедельный карантин. Чтобы выполнить это условие, Ма и прилетел заранее в Мексику.

Вспышка коронавируса уже повлияла на гоночный мир. Так в FIA отменили этап Формулы Е в китайском городе Санья, а в среду состоится встреча Стратегической группы, на которой среди прочего будет обсуждаться судьба Гран При Китая Формулы 1, намеченного на 17-19 апреля.