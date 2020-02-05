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Среда, 5 февраля, 2020
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Автоспорт

Mercedes AMG и AMD подписали многолетний контракт

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Команда Mercedes AMG Petronas объявила о подписании многолетнего контракта с компанией AMD – известным производителем вычислительной техники. Команда будет использовать в работе коммерческие решения AMD, включая сервера и ноутбуки. Логотипы AMD появятся на машинах, комбинезонах гонщиков и униформе команды.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Суть Формулы 1 в постоянных инновациях, мы стремимся раздвинуть рамки возможного и рады, что компания AMD стала нашим партнёром. С нетерпением ждём начала совместной работы и возможности добиться большего».

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Новая машина Mercedes с логотипами AMD будет представлена 14 февраля в Сильверстоуне.

Источник:www.f1news.ru
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