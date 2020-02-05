Mercedes AMG и AMD подписали многолетний контракт

Команда Mercedes AMG Petronas объявила о подписании многолетнего контракта с компанией AMD – известным производителем вычислительной техники. Команда будет использовать в работе коммерческие решения AMD, включая сервера и ноутбуки. Логотипы AMD появятся на машинах, комбинезонах гонщиков и униформе команды.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Суть Формулы 1 в постоянных инновациях, мы стремимся раздвинуть рамки возможного и рады, что компания AMD стала нашим партнёром. С нетерпением ждём начала совместной работы и возможности добиться большего».

Новая машина Mercedes с логотипами AMD будет представлена 14 февраля в Сильверстоуне.