Первая совместная фотография гонщиков Renault в 2020-м

В 2020 году новым напарником Даниэля Риккардо в Renault станет Эстебан Окон. Французский гонщик, пропустивший прошлый сезон, возлагает большие надежды на стартующий в марте чемпионат.

Ровно через неделю, 12 февраля, команда проведёт презентацию новой машины в Париже. Сегодня пресс-служба Renault опубликовала первую совместную фотографию Даниэля и Эстебана в форме команды.

«Хотите первую официальную фотографию наших гонщиков? Даниэль и Эстебан, считайте, что вас представили», – прокомментировали в Renault опубликованный снимок.