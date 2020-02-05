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Автоспорт

Первая совместная фотография гонщиков Renault в 2020-м

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В 2020 году новым напарником Даниэля Риккардо в Renault станет Эстебан Окон. Французский гонщик, пропустивший прошлый сезон, возлагает большие надежды на стартующий в марте чемпионат.

Ровно через неделю, 12 февраля, команда проведёт презентацию новой машины в Париже. Сегодня пресс-служба Renault опубликовала первую совместную фотографию Даниэля и Эстебана в форме команды.

«Хотите первую официальную фотографию наших гонщиков? Даниэль и Эстебан, считайте, что вас представили», – прокомментировали в Renault опубликованный снимок.

Источник:www.f1news.ru
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