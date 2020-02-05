Тото Вольфф: Mercedes останется в Формуле 1 в 2021-м

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф опровергает слухи о возможном уходе немецкого автопроизводителя из Формулы 1 в конце 2020 года…

Тото Вольфф: «Mercedes точно будет выступать в Формуле 1 в 2021 году. Мы хотим остаться, поскольку выступления в чемпионате имеют для нас смысл.

Мы хотим заключить новый Договор согласия, который нас устроит. Это вовсе не означает, что Mercedes должна получить привилегии – мы хотим подписать сбалансированный контракт, который устроит не только нас, но и небольшие команды. Цель в том, чтобы все участники чемпионата получали прибыль».

Тото Вольфф добавил, что он сам не собирается уходить из Mercedes: «Мне нравится моя роль, у меня почётная миссия. Кто ещё может сказать, что у него совместная компания с Mercedes? (Тото Вольффу принадлежит 30% акций команды – прим. ред.) У меня достаточная свобода действий, чтобы я мог руководить командой так, как считаю нужным.

Команда растёт – за последние семь лет число сотрудников увеличилось втрое. Мы превратились в полноценную компанию, и мне приходится решать настоящие управленческие задачи».

Помимо прочего, Вольфф прокомментировал ситуацию с контрактом Льюиса Хэмилтона: «В последний раз мы виделись на рождественской вечеринке. Мы неплохо поболтали о будущем, но с тех пор только переписывались через WhatsApp.

Когда с кем-то постоянно проводишь время на протяжении девяти месяцев, важно на какой-то период взять паузу, поэтому мы решили в декабре и январе оставить друг друга в покое. Когда в феврале мы вернёмся к работе, тогда всё обсудим.

Учитывая уровень Льюиса, у него всегда будут варианты продолжения карьеры. То же самое касается и нас. До тех пор, пока мы строим быстрые машины, мы всегда будем в ситуации, в которой можем выбирать себе гонщиков.

Хорошие отношения между мной и Льюисом не облегчают переговоры, поскольку у нас разные интересы. В Mercedes внимательно смотрят за расходами. У нас уже есть опыт непростых переговоров, но как бы тяжело они не складывались, в итоге мы приходили к тому, что пожимали друг другу руки. Льюис хочет самую быструю машину, мы же хотим лучшего гонщика».