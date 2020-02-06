Кими Райкконен подарил сыну новый карт

Кими Райкконен часто делится в социальных сетях фотографиями, посвящёнными гоночным увлечениям своего сына, и теперь опубликовал очередной такой снимок.

На нём мы видим Робина за рулём карта, который пока явно слишком велик для 5-летнего мальчика. Комментарий к снимку такой: «С возрастом мощность растёт».

Летом он начал осваивать картинг на более подходящей машинке – итальянской CRG Puffo с четырёхтактным двигателем Honda GX35 мощностью 1,3 л.с., предназначенной для юных картингистов в возрасте до 6 лет.

Но Робину на днях исполнилось пять лет, и, судя по всему, отец подарил ему новый, более мощный карт. Это модель той же компании CRG, но уже с 8-сильным двигателем Rotax Max рабочим объёмом 125 куб. см, и приобретена она была не в Финляндии, а в Швейцарии.

Любопытно, что на машине нарисован номер 5, под которым в Формуле 1 выступает Себастьян Феттель, давний приятель Кими. Кстати, у компании CRG есть свои заводские команды, выступающие в разных юниорских классах, и в своё время за одну из них выступал Макс Ферстаппен.