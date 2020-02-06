Леклер приступит к тестам 18-дюймовых шин в Хересе

В предстоящий уик-энд Шарль Леклер приступит к тестам опытных образцов 18-дюймовой резины, созданных Pirelli с прицелом на 2021 год.

В итальянской шинной компании подтвердили, что Леклер станет первым гонщиком, которому предстоит начать программу испытаний такой резины: монегаску предстоит пилотировать специальную переходную версию машины Ferrari, адаптированную с учётом требований технического регламента 2021 года.

«Сезон 2020 года ещё даже не начался, но в этот уик-энд на трассе в Хересе Pirelli приступит к первым тестам шин 2021 года вместе с Ferrari и Шарлем Леклером», – такая информация появилась на страницах Pirelli Motorsport в социальных сетях.

В 2021-м Формула 1 перейдёт на 18-дюймовую резину, и в течение всего этого года будут проходить её испытания, а также тесты новых дисков. В этой программе будут участвовать все команды, но Ferrari выпало первой к ней приступить.