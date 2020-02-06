Риккардо: Drive To Survive повышает популярность Ф1

Накануне в Великобритании прошёл закрытый показ нескольких серий второго сезона сериала о Формуле 1 Drive To Survive. Первые отзывы тех, кто присутствовал на показе, оказались позитивными, поэтому нам остаётся только запастись терпением и ждать 28 февраля, когда на стриминговой платформе Netflix состоится мировая премьера сериала.

Гонщик Renault Даниэль Риккардо считает, что такие проекты как Drive To Survive способствуют повышению популярности Формулы 1: «Я убеждён, что сериал Drive To Survive – ключ к успеху Формулы 1 в США. Я чувствую, что выход сериала изменил отношение к Формуле 1 в Америке.

Я много времени провожу в Штатах, и до выхода сериала мог передвигаться по улицам практически незамеченным. Меня воспринимали как обычного человека, а не как гонщика. Теперь же я постоянно слышу от людей, что они меня видели на Netflix. Такая популярность кажется не совсем естественной для пилотов Формулы 1 в США, поскольку нас обычно видят в гоночных шлемах. Формуле 1 только идёт на пользу, когда к имени на экране добавляется ещё и образ гонщика».