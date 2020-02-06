Новое на сайте

еще
Четверг, 6 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортРиккардо: Drive To Survive повышает популярность Ф1
Автоспорт

Риккардо: Drive To Survive повышает популярность Ф1

AdminНет комментариев
Добавлено

Накануне в Великобритании прошёл закрытый показ нескольких серий второго сезона сериала о Формуле 1 Drive To Survive. Первые отзывы тех, кто присутствовал на показе, оказались позитивными, поэтому нам остаётся только запастись терпением и ждать 28 февраля, когда на стриминговой платформе Netflix состоится мировая премьера сериала.

Гонщик Renault Даниэль Риккардо считает, что такие проекты как Drive To Survive способствуют повышению популярности Формулы 1: «Я убеждён, что сериал Drive To Survive – ключ к успеху Формулы 1 в США. Я чувствую, что выход сериала изменил отношение к Формуле 1 в Америке.

Читайте также:  За день до Гран При в Барселоне пройдёт массовый забег

Я много времени провожу в Штатах, и до выхода сериала мог передвигаться по улицам практически незамеченным. Меня воспринимали как обычного человека, а не как гонщика. Теперь же я постоянно слышу от людей, что они меня видели на Netflix. Такая популярность кажется не совсем естественной для пилотов Формулы 1 в США, поскольку нас обычно видят в гоночных шлемах. Формуле 1 только идёт на пользу, когда к имени на экране добавляется ещё и образ гонщика».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В McLaren объявили о контракте с новым спонсором

Формула 3: Давид Шумахер подписал контракт с Charouz

Первая совместная фотография гонщиков Renault в 2020-м

Лео Турини: В Ferrari уверены в силовой установке

Кевин Магнуссен: Я уверен, что могу стать чемпионом

Закрыть