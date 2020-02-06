В McLaren объявили о контракте с новым спонсором

В McLaren объявили о подписании многолетнего спонсорского контракта с компанией Darktrace, специализирующейся на создании решений для киберзащиты. Логотипы компании появятся на заднем антикрыле McLaren MCL35, а также на гоночных комбинезонах Карлоса Сайнса и Ландо Норриса.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы рады приветствовать Darktrace в быстро меняющемся мире Формуле 1 и в семье McLaren Racing. Информация жизненно важна при разработке гоночной стратегии, поэтому её защита – ключ к успеху на трассе.

Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с Darktrace в новом сезоне, чьи решения защитят нашу инфраструктуру».