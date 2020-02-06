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Четверг, 6 февраля, 2020
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Автоспорт

В Шанхае запретили проведение спортивных соревнований

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В FIA следят за развитием ситуации в Китае и уже отменили этап Формулы E в связи с высокой угрозой заражения коронавирусом. При этом судьба Гран При Китая, запланированного на 19 апреля, пока под вопросом.

В начале недели Федерация спорта Шанхая выпустила заявление, в котором предписывала местным организаторам приостановить проведение спортивных соревнований в качестве одной из мер по ограничению распространения коронавируса. Этот запрет будет действовать до окончания вспышки заболевания.

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Это заявление относится только к местным компаниям, а организацией Гран При Китая занимается государственная компания, но проведение гонки всё равно остаётся под угрозой. Сегодня состоится встреча команд Формулы 1 с Liberty Media и FIA, на которой будет обсуждаться план действий.

Источник:www.f1news.ru
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