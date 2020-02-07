Формула E: В Джакарте ищут новое место для трассы

Всего через несколько дней после отмены китайского этапа Формулы E стало известно о том, что организаторам дебютной гонки в Индонезии приходится искать новое место для трассы.

E-Prix в Джакарте, столице этого островного государства, расположенного на юго-востоке Азии, запланирован на 6 июня, и когда в прошлом году был подписан контракт на проведение гонки Формулы E, тогда же сообщалось, что информация о конфигурации трассы будет представлена позже. Затем появился проект трассы в центральной части города в районе Национального монумента независимости. Это мемориальный комплекс «Монас» на площади Медан Мердека, главным сооружением которого является 132-метровая башня со смотровой площадкой. На этой же площади расположены и многие правительственные здания.

Однако два дня назад индонезийские власти отклонили это предложение, и теперь необходимо срочно найти альтернативный вариант для организации трассы. Причина отказа в том, что перед проведением гонки на этой территории необходимо провести весьма масштабные подготовительные работы, в том числе обновить асфальтовое покрытие на тех улицах, по которым должно была пройти гоночное кольцо.

«Власти не одобрили план использования этого района, – заявил представитель государственного секретариата на встрече с местной прессой. – Для этого было бы необходимо провести значительные изменения на этой территории, в том числе уложить определённый тип асфальта».

Власти Индонезии должны в ближайшее время оформить официальный отказ и передать его городской администрации Джакарты, что станет формальным разрешением на поиск альтернативного варианта размещения трассы.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба чемпионата по гонкам на электромобилях: «Формула E тесно сотрудничает с городскими властями Джакарты, чтобы перенести гонку из района комплекса «Монас» и оценить другие возможные места её проведения, которые уже были изучены в процессе предварительного выбора вариантов трассы.

Формула E и организационный комитет в Джакарте продолжат подготовку к гонке, учитывая изменившиеся обстоятельства, а также рекламировать предстоящий e-Prix, привлекая внимание к важности перехода на источники «чистой» энергии и популяризации электромобилей как решения проблемы загрязнения городской атмосферы».

Если же найти новое место для трассы и договориться с индонезийскими властями не удастся, то не исключено, что в Берлине и Нью-Йорке могут быть организованы сдвоенные этапы, чтобы календарь чемпионата состоял как минимум из 14 гонок.